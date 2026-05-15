Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValcamonica

Travolto da un albero mentre taglia le piante, morto un uomo a Temù

L’infortunio sul lavoro è avvenuto attorno alle 11.30 in una zona impervia, il che rende difficile l’attività del personale di soccorso chiamato a recuperare il corpo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

È intervenuto il Soccorso alpino (foto d’archivio) - © www.giornaledibrescia.it
È intervenuto il Soccorso alpino (foto d’archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Grave incidente sui monti di Temù. Un uomo è morto presumibilmente dopo esser stato colpito dalla caduta di una pianta in una zona impervia della montagna. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri di Breno, i Vigili del fuoco e i tecnici dell'Ats per i rilievi. La zona è un’area non coperta dal segnale dei cellulari: questo ha creato non poche difficoltà non solo per il soccorso ma anche per il servizio a cui sono stati chiamati i militari della compagnia di Breno e i tecnici dell'Ats della Montagna.

Dalle prime sommarie informazioni pare che l'uomo, un addetto all'abbattimento delle piante e allo sfoltimento dei rami, stesse lavorando in zona con una motosega quando una delle piante, non si sa se quella su cui l'uomo stava operando, è caduta e il tronco lo ha travolto.

Come detto la zona è particolarmente impervia, cosa che ha creato non poche difficoltà per l'intervento degli operatori del soccorso. Sul posto anche l'intervento degli addetti del Soccorso alpino, incaricati di rimuovere il tronco e di recuperare il corpo della vittima. Al momento non è dato sapere l'identità del deceduto. Seguiranno aggiornamenti della notizia.

Resta da chiarire anche perché in condizioni di vento e di maltempo si sia deciso di operare comunque il taglio delle piante.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
caduto dall'alberomortoTemù
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...