Travolto da un albero mentre taglia le piante, morto un uomo a Temù

Grave incidente sui monti di Temù. Un uomo è morto presumibilmente dopo esser stato colpito dalla caduta di una pianta in una zona impervia della montagna. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri di Breno, i Vigili del fuoco e i tecnici dell'Ats per i rilievi. La zona è un’area non coperta dal segnale dei cellulari: questo ha creato non poche difficoltà non solo per il soccorso ma anche per il servizio a cui sono stati chiamati i militari della compagnia di Breno e i tecnici dell'Ats della Montagna.
Dalle prime sommarie informazioni pare che l'uomo, un addetto all'abbattimento delle piante e allo sfoltimento dei rami, stesse lavorando in zona con una motosega quando una delle piante, non si sa se quella su cui l'uomo stava operando, è caduta e il tronco lo ha travolto.
Come detto la zona è particolarmente impervia, cosa che ha creato non poche difficoltà per l'intervento degli operatori del soccorso. Sul posto anche l'intervento degli addetti del Soccorso alpino, incaricati di rimuovere il tronco e di recuperare il corpo della vittima. Al momento non è dato sapere l'identità del deceduto. Seguiranno aggiornamenti della notizia.
Resta da chiarire anche perché in condizioni di vento e di maltempo si sia deciso di operare comunque il taglio delle piante.