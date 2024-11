Travolto con la sua moto a Desenzano: è morto Iliaz Ismaili

Iliaz Ismaili non ce l’ha fatta. Il motociclista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Gramsci, mentre in sella alla sua Honda, è morto nella notte all’ospedale di Desenzano. Nonostante un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni erano disperate e non è sopravvissuto.

Lo scontro è avvenuto verso le 15 lungo una delle principali arterie della città, tra il centro storico e il lungolago Cesare Battisti, nei pressi dell’ingresso al parcheggio San Benedetto. Secondo le ricostruzioni della Polizia locale, il furgone Renault, guidato da un 26enne di Brescia, viaggiava nella stessa direzione della moto e avrebbe improvvisamente tentato una svolta a sinistra. La motocicletta, che pare stesse effettuando un sorpasso, è stata travolta, finendo contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Anche Ismaili è stato scaraventato a terra, impattando contro lo stesso albero.

I soccorsi sono stati immediati: un’auto medica e i volontari della Croce Rossa hanno stabilizzato il motociclista e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, Ismaili, barman 35enne di origini albanesi ma residente da anni a Desenzano, non è sopravvissuto. Illeso il conducente del furgone.