Travolta in bicicletta da un camion a Ghedi: addio ad Antonella Fonte

Gianantonio Frosio
Il drammatico incidente è avvenuto sulla Lenese: la vittima, 62 anni, era un’ex collaboratrice scolastica
La vittima, Antonella Fonte
Un’altra tragedia sulla Lenese e questa volta l’incidente è accaduto nel punto forse più pericoloso della trafficatissima strada, là dove in passato sono morte altre persone. All’incrocio tra la 668 e la Sp 24, la provinciale che da Ghedi porta a Isolella. È lì che ieri, verso le 14.30, è morta Antonella Fonte, 62 anni, che molti conoscono perché ha lavorato come collaboratrice scolastica all’Istituto comprensivo di Ghedi, soprattutto alla scuola media. Un incarico che aveva lasciato per la meri

