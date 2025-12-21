Travagliato, uomo barricato in casa: ricoverato dopo ore di trattativa

La situazione si è risolta intorno alle due di notte: i carabinieri sono riusciti a entrare e il personale sanitario l’ha trasferito in una struttura specializzata

La situazione fuori dall'abitazione a Travagliato nella notte - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Si è risolta poco prima delle due della notte appena trascorsa la situazione di stallo che si era creata a Travagliato, dove un uomo si era barricato in casa. Leggi anche Travagliato: giovane si barrica in casa, notte di ansia e trattative Dopo una lunga trattativa i carabinieri sono riusciti a fargli aprire la porta e ad immobilizzarlo in modo che il personale sanitario potesse trasferirlo in ospedale. L’uomo, con problemi psichiatrici, resta in cura in una struttura specializzata.

