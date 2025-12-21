Giornale di Brescia
Travagliato, uomo barricato in casa: ricoverato dopo ore di trattativa

Paolo Bertoli
La situazione si è risolta intorno alle due di notte: i carabinieri sono riusciti a entrare e il personale sanitario l’ha trasferito in una struttura specializzata
La situazione fuori dall'abitazione a Travagliato nella notte - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Si è risolta poco prima delle due della notte appena trascorsa la situazione di stallo che si era creata a Travagliato, dove un uomo si era barricato in casa.

Dopo una lunga trattativa i carabinieri sono riusciti a fargli aprire la porta e ad immobilizzarlo in modo che il personale sanitario potesse trasferirlo in ospedale. L’uomo, con problemi psichiatrici, resta in cura in una struttura specializzata.

