Travagliato, uomo barricato in casa: ricoverato dopo ore di trattativa
La situazione si è risolta intorno alle due di notte: i carabinieri sono riusciti a entrare e il personale sanitario l’ha trasferito in una struttura specializzata
Si è risolta poco prima delle due della notte appena trascorsa la situazione di stallo che si era creata a Travagliato, dove un uomo si era barricato in casa.
Dopo una lunga trattativa i carabinieri sono riusciti a fargli aprire la porta e ad immobilizzarlo in modo che il personale sanitario potesse trasferirlo in ospedale. L’uomo, con problemi psichiatrici, resta in cura in una struttura specializzata.
