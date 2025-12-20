Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Travagliato: giovane si barrica in casa, notte di ansia e trattative

Pierpaolo Prati
Sul posto i negoziatori dei Carabinieri, oltre ai soccorritori del 118 e ai Vigili del fuoco
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le forze dell'ordine a Travagliato - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Momenti di ansia in via Caduti di Vittorio Veneto,a Travagliato, nella tarda serata di sabato. Un ventenne si è barricato nella casa che condivide con il padre e per ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Stando ad una prima ricostruzione il giovane ha aspettato di ritrovarsi solo in casa per chiudersi al suo interno ed impedire a chiunque di avvicinarlo e accedere.

L’allarme, dettato anche dalle fragilità del ragazzo, è scattato immediatamente. Sotto la palazzina dove il giovane vive con la famiglia sono arrivate ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri anche con il negoziatore e l’Aliquota pronto intervento, specializzata in situazioni ad alto rischio.

Appurato che non fosse armato, il negoziatore dei Carabinieri, attorno alle 22.30, è riuscito ad instaurare un dialogo con il giovane e ha iniziato una lunga trattativa per cercare di portarlo a più miti consigli, di convincerlo ad aprire la porta e a chiudere in una parentesi la brutta serata, senza portarla a conseguenze irreversibili. Le operazioni sono proseguite nella notte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
barricato in casaTravagliato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario