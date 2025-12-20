Travagliato: giovane si barrica in casa, notte di ansia e trattative

Momenti di ansia in via Caduti di Vittorio Veneto,a Travagliato, nella tarda serata di sabato. Un ventenne si è barricato nella casa che condivide con il padre e per ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Stando ad una prima ricostruzione il giovane ha aspettato di ritrovarsi solo in casa per chiudersi al suo interno ed impedire a chiunque di avvicinarlo e accedere.

L’allarme, dettato anche dalle fragilità del ragazzo, è scattato immediatamente. Sotto la palazzina dove il giovane vive con la famiglia sono arrivate ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri anche con il negoziatore e l’Aliquota pronto intervento, specializzata in situazioni ad alto rischio.

Appurato che non fosse armato, il negoziatore dei Carabinieri, attorno alle 22.30, è riuscito ad instaurare un dialogo con il giovane e ha iniziato una lunga trattativa per cercare di portarlo a più miti consigli, di convincerlo ad aprire la porta e a chiudere in una parentesi la brutta serata, senza portarla a conseguenze irreversibili. Le operazioni sono proseguite nella notte.