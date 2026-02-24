Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Travagliato, aggredisce i carabinieri e scappa: arrestato

Simone Bracchi
I militari del Radiomobile di Chiari hanno inseguito un 24enne, che nascondeva un etto di droga e 840 euro in contanti, per quasi un chilometro nella zona residenziale del paese
I carabinieri hanno sequestrato più di un etto di marijuana
Quando lo hanno fermato per un controllo, i carabinieri gli hanno trovato addosso più di 100 grammi di marijuana. Ma l'arresto non è stato immediato, perché il giovane, un 24enne di Travagliato, durante la perquisizione prima ha colpito con calci e pugni i militari e poi è scappato. Una corsa di quasi un chilometro, per le vie del paese della Bassa, terminata con le manette e con il sequestro della droga e di 840 euro in contanti. Insieme c’era un altro giovane, con il quale si stava scambiando un involucro: lui è riuscito a scappare, sfruttando la confusione, ma alla fine è stato individuato e denunciato.

Il fatto

È successo ieri in una zona residenziale di Travagliato, dove carabinieri della Radiomobile di Chiari lo hanno fermato. Durante la prima parte della perquisizione hanno trovato in possesso del giovane 108 grammi di marijuana e 480 euro in contanti. Dopo l'inseguimento – da via Conciliazione fino a via Donatori di Sangue – i militari hanno recuperato anche due dosi di hashish e altri 400 euro. Questa mattina il giudice, al termine della direttissima, ha convalidato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, disponendo per il 24enne l’obbligo di presentarsi in caserma.

Argomenti
drogaarrestatoresistenza a pubblico ufficialeinseguimentofugaTravagliato
