Travagliato, minaccia di morte il padre con un coltello per 40 euro

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e portato in carcere in attesa della convalida

2 ' di lettura

Una pattuglia dei carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il buio della camera da letto squarciato dalla luce accesa all’improvviso in piena notte. Quelle urla confuse che spezzano il silenzio e che poco alla volta prendono forma trasformandosi in un messaggio, chiaro e inquietante allo stesso tempo. E non è la richiesta di aiuto perché qualcuno si sente male. Ma più che altro una frase, una minaccia, ripetuta con rabbia, che suona all’incirca «dammi i soldi o ti ammazzo». Un risveglio traumatico, drammatico. Un incubo rendersi conto che gli occhi che