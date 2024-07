La storia dei tram a Brescia è un filo lungo 148 anni

È il tempo che nel 2030 sarà trascorso dalla prima introduzione del trasporto su ferro in città. Nel 1882 i convogli partivano dalla stazione e arrivavano in piazza Paolo VI

Una veduta di corso Zanardelli all'inizio del '900 - © www.giornaledibrescia.it

I primi furono trainati da cavalli e gestiti dalla società belga «Tramways à vapeur de la province de Brescia». Era il 1882. Una vita fa, un’altra storia. I convogli partivano dalla stazione e attraversavano gli attuali corso Martiri della Libertà, corso Palestro, corso Zanardelli, via Mazzini, via Quirini e piazza Paolo VI. Le corse erano molto rade (ogni 45-90 minuti) e i mezzi non andavano molto veloci. Ma tutto è iniziato lì. La storia dei tram a Brescia è un filo lungo 148 anni - il tempo c