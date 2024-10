Tragedia sulle Tre Cime di Lavaredo: addio a Giovanni Pillitteri

Alice Scalfi

Il 52enne di Padenghe è scivolato per oltre 700 metri mentre si trovava sulla vetta Ovest. Alpinista esperto, lavorava nel settore finanziario

2 ' di lettura

Giovanni Pillitteri era un alpinista esperto - © www.giornaledibrescia.it

Una caduta interminabile ha spezzato la vita di Giovanni Pillitteri, alpinista di 52 anni residente a Padenghe sul Garda. Ieri mattina, poco prima delle 11, l’uomo è precipitato dalla vetta Ovest delle Tre Cime di Lavaredo, scivolando per circa 700 metri. Pillitteri con un gruppo di quattro compagni aveva appena raggiunto la cima lungo la via normale e, una volta tolti gli zaini, si era fermato per una breve pausa. In un istante fatale, ha perso l’equilibrio, finendo sui ghiaioni alla base della