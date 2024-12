Tragedia sui binari: travolto da un treno, muore una persona

Non ci sarebbero al momento certezze sulla vicenda del corpo senza vita trovato poco dopo le 13 sulla tratta ferroviaria tra Brescia e Rezzato a circa 150 metri dell’attraversamento di via Cerca.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il macchinista di un convoglio in transito a notare a lato della massicciata ferroviaria il cadavere e avrebbe dato l’allarme alla Polfer. Da qui la considerazione: non si sa in realtà quando l’investimento da parte di un treno sia accaduto. Potrebbe anche essere successo nella notte o addirittura ieri.

Sembra che la persona, si presume un uomo di 36 anni, stesse camminando lungo i binari quando alle sue spalle è sopraggiunto un convoglio in corsa. L’uomo sarebbe stato colpito tra la spalla sinistra e il capo con le conseguenze immaginabili. Non è certo ad ora se possa essersi trattato di un incidente o di un gesto estremo.

A lato dei binari c’è uno stretto passaggio di piastrelle di cemento a copertura delle canalette degli impianti elettrici che avrebbe consentito un agevole passaggio fuori dai binari. Per ora tutte le ipotesi sono quindi al vaglio della Polfer, dei Vigili del fuoco e della Polizia scientifica intervenuta per dare un nome alla vittima.

A causa dell’investimento dei binari e delle operazioni di recupero del corpo la circolazione dei treni sulla tratta è ancora rallentata. I convogli circolano su un unico binario. In corso gli accertamenti previsti dalla normativa vigente per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Eurocity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.