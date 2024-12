Tragedia sui binari: in ospedale ubriaco, esce e muore sotto un treno

Giallo lungo la linea ferroviaria per Venezia: il rinvenimento del corpo ieri all’altezza di Sant’Eufemia. Disposta l’autopsia

2 ' di lettura

Operatori della Polfer sui binari all'altezza di via Cerca - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Secondo una prima ricostruzione degli uomini della Polfer, affiancati dagli agenti della Questura, l’uomo trovato cadavere ieri verso le 13 qualche ora prima stava camminando lungo i binari della ferrovia in direzione di Rezzato quando è stato travolto da un treno. Un urto tremendo che non gli ha lasciato scampo e lo ha proiettato a molte decine di metri di distanza rispetto al presunto punto di impatto. Tragedia sui binari: travolta da un treno, muore una persona Al momento non ci sono certezze