Tragedia in parete: precipita per 350 metri e muore una 26enne

Giulia Vanossi, comasca, era una scalatrice esperta. La disgrazia sul Tredenus

Giulia Vanossi è precipitata per 350 metri © www.giornaledibrescia.it

Giulia Vanossi aveva 26 anni e amava lo sport e la montagna. Nei suoi profili social la si vede sorridente impegnata con imbragature, corde e moschettoni risalire pareti di roccia verticali oppure in cammino, con scarponi e bastoncini, per conquistare il panorama unico che si domina da una vetta. Il destino l’aspettava proprio mentre faceva ciò che amava e l’ha strappata alla vita con un volo nel vuoto di 350 metri che non le ha lasciato scampo. La giovane donna, comasca di Ponte Lambro, aveva s