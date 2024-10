Tragedia in A4: morto in un incidente un 20enne bresciano

Incidente mortale nella notte in A4, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Un tamponamento tra quattro auto in direzione Milano è costato la vita a un 20enne residente a Collebeato, che viaggiava come passeggero su uno dei veicoli coinvolti nello scontro.

Risulta ferita in maniera non grave un’altra persona, trasportata in ambulanza all’ospedale di Peschiera del Garda.