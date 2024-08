Traffico in tilt in autostrada A4 per un incidente: chilometri di coda

Il traffico lungo l’autostrada A4 è stato in tilt per ore in direzione Venezia a causa di un incidente che si è verificato attorno alle 13 e che non ha causato feriti gravi. Le ripercussioni sulla viabilità, invece, sono state piuttosto ingenti: sono stati almeno 8 i chilometri di coda tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro, con conseguenze sulle tangenziali e sullo svincolo e il primo tratto di A21.

Numerosi gli automobilisti bloccati nel traffico

A peggiorare la situazione anche i cantieri lungo il tratto autostradale, oltre alle numerose partenze per le vacanze.

Nei prossimi giorni

Proprio lungo l’autostrada A4, tra l’altro, sono previsti altri disagi nelle prossime ore. Per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, da mezzanotte alle 5 di giovedì 8 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. Dalle 23 di mercoledì 7 alle 5 di giovedì 8 saranno chiuse anche le aree di servizio Valtrompia sud e Valtrompia nord.