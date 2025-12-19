Traffico illecito di rifiuti, sanzioni per 1,6 milioni a 33 persone

I militari del Nucleo Carabinieri forestale di Brescia nel corso del mese di novembre hanno denunciato 33 persone ritenute responsabili di aver raccolto e trasportato illecitamente 1.315 carichi di rifiuti costituiti da rottami metallici, del peso complessivo di oltre 1.130 tonnellate.

L’attività fa seguito alle operazioni svolte nel febbraio 2025, nel corso delle quali sono stati perquisiti e sottoposti a sequestro due stabilimenti nonché la sede legale di una ditta ubicata nel Comune di Brescia, ritenuta al centro di un traffico illecito di rifiuti: nel periodo compreso fra il 2019 ed il 2025 avrebbe ricevuto ingenti quantitativi di rottami metallici di origine domestica, dunque classificabili come rifiuti urbani, sebbene fosse autorizzata a gestire solamente rifiuti speciali, ossia derivanti da attività industriali e artigianali.

L’esame della documentazione sequestrata ha consentito di individuare i possibili fornitori di tali rifiuti, individuati nei 33 soggetti, a carico dei quali sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.593.735,85 euro per aver violato le norme che disciplinano la tracciabilità dei rifiuti.