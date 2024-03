Traffico di oppiacei e benzodiazepine nel Bresciano, perquisizioni e sequestri

Nove persone sono state perquisite dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia per presunti acquisti, per mezzo di ricette mediche fasulle, di farmaci oppiacei e di benzodiazepine destinati ad essere spacciati, quindi assunti per un uso ricreativo ovvero al di fuori di un trattamento terapeutico. «Le perquisizioni hanno permesso di raccogliere molteplici evidenze a sostegno del quadro indiziario delineato nel corso dell'inchiesta» riferiscono le forze dell’ordine.

Sono stati sequestrati, complessivamente, quasi duecento di pastiglie di farmaci (ossicodone, soprattutto, ma anche benzodiazepine) e sciroppi alla codeina. I militari hanno sequestrato gli smartphone usati dai ragazzi per poterli analizzare. È verosimile che le cessioni dei farmaci stupefacenti avvenissero anche mediante Whatsapp e Telegram.