Tra ultime prove e ritocchi la Santa Crus di Cerveno già regala emozioni

Si annuncia memorabile l’edizione 2024 della Santa Crus di Cerveno, che torna dopo 12 anni (e non dieci, a causa della pandemia) con la novità della replica in versione notturna, destinata a regalare forti emozioni. Domenica prossima, 26 maggio, alle 14.30 si terrà la prima della sacra rappresentazione della passione e morte di Gesù; il 2 giugno alle 3, la seconda.

In paese è tempo di ultime prove e dettagli, tra l’agitazione della vigilia e palpiti di cuori. L’intera cittadinanza è coinvolta, ogni cittadino con un ruolo e un costume diverso, tagliato, tinto e cucito da un team che nel tempo si è specializzato, mentre migliaia di fiori e addobbi realizzati a mano decorano tutte le vie e le piazze ricoperte di rami d’abete. L’inaugurazione della Santa Crus 2024 sarà sabato 25 alle 16 in piazza Costituzione: prima gli alunni della primaria presenteranno «Aspettando la Santa Crus»; poi si terrà il concerto di musica rinascimentale «Lux Aeterna» con i gruppi Musica antica Aima e la corale Ad Libitum.

Il programma

Il giorno seguente il programma prevede la messa alle 10.30 e il via alla rappresentazione alle 14.30 da piazza Roma, col percorso su via San Martino verso piazza Prudenzini per la seconda tappa e via Grera verso piazza Costituzione per la terza. Dopo circa tre ore, l’arrivo sulla collina della località Sendini, per le stazioni dalla decima alla quattordicesima «sul Golgota», quando Gesù viene issato sulla croce insieme ai due ladroni, il momento scenicamente ed emotivamente più coinvolgente.

Lo stesso, con le 14 tappe su un percorso variato, avverrà la notte del 2 giugno, con un’atmosfera ancora più suggestiva dettata dall’evolversi della sacra rappresentazione nel buio, e conclusione alle 6 con la Messa.

Per tutta la settimana, dal 25 maggio al 2 giugno, dalle 18 alle 24 stand gastronomico al coperto nella sede Avis e spazi espositivi, mostre, artigianato e prodotti in centro storico. Saranno inoltre aperti santuario, museo e caseificio. Per raggiungere Cerveno si può usufruire del servizio di bus navetta il 26 dalle 8 alle 20 e l’1 dalle 18 alle 9 del 2 per raggiungere il piazzale Caduti ai Sendini da Cerveno (via Nisole), da Ceto (via Tarsia) e da Braone (via Gisole).