Tra città e provincia 250 librerie resistono alle vendite online

Tante le realtà che ormai sono diventate un punto di riferimento per i lettori: in Italia secondo la rivista «Il libraio» ce ne sono 2.405 indipendenti

Tra le più famose al mondo ci sono quella dell’Acqua Alta di Venezia, la Livraria Lello di Porto, la Shakespeare and Co. di Parigi, la The Notting Hill Bookshop di Londra o El Ateneo Grand Splendid di Buenos Aires: le librerie sono un luogo di immaginazione, di incontro, punti di partenza di nuovi progetti e idee. Ce ne sono di antiche, indipendenti, affiliate a grandi catene editoriali, in supermercati ed edicole oppure i bouquinistes, le famose bancarelle in stile parigino. Insomma, un univers