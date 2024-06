Tour delle tre isole del lago d’Iseo con la minicrociera per godersi le bellezze sebine

Monte Isola e le isolette private di Loreto e di San Paolo sono la proposta del Tour delle tre isole, minicrociera della durata di un’ora e mezza circa che permette di apprezzare, rimanendo sulla barca, il lago, la costa e le sue bellezze.

Crociere e proposte turistiche in senso lato erano state sospese negli anni del Covid e anche lo scorso anno Navigazione Lago d’Iseo si era concentrata sul potenziamento del servizio lacuale, senza ripristinare le iniziative prepandemia. Quest’anno la società di trasporto ripropone il «Tour delle tre isole», una gita molto apprezzata dai turisti con servizio di audioguida a bordo in italiano e in inglese.

La minicrociera si svolgerà di domenica, dal 23 giugno al 1° settembre, con partenze da Iseo alle 14.45 e alle 16.40 e da Sulzano alle 15.10 e alle 17.05, costeggiando Monte Isola, l’isola di Loreto e quella di San Paolo; per il tour è necessario l’acquisto del biglietto prima dell'imbarco alle biglietterie di terra di Iseo o di Sulzano, ma è consigliato l’acquisto online effettuabile fino alle 24 del giorno precedente la data di effettuazione della crociera.

Il contest

«Viste le numerose richieste, abbiamo deciso di riproporre per l’estate 2024 una breve gita in motonave per permettere ai turisti di godere della bellezza del lago d’Iseo - rimarca il direttore Emiliano Zampoleri - le nostre motonavi sono perfettamente attrezzate per offrire un viaggio confortevole e di grande impatto». Anche quest’anno Navigazione Lago d’Iseo invita turisti e viaggiatori a partecipare dal 6 luglio al 26 agosto al contest fotografico per la realizzazione del calendario 2025. Il tema che vedrà protagoniste le motonavi è «Enjoy Lago Iseo, navigando nel cuore del Blu»: in premio ai vincitori biglietti giornalieri.

Scatta l’orario estivo

Da domani partirà l’orario estivo che resterà valido fino al 1° settembre. L’estate è la stagione in cui Navigazione Lago d’Iseo assicura il maggior numero di corse con la più alta frequenza per offrire un servizio adeguato alle esigenze dei residenti e dei turisti.

Sono numerosissimi i collegamenti da e per Iseo verso Monte Isola, meta turistica verso cui si registrano flussi importanti, raggiungibile anche da un servizio continuo di motonavi in partenza da Sulzano e Sale Marasino con la possibilità di trasporto biciclette, bagagli e piccoli animali domestici. Il titolo di viaggio offre anche la possibilità di avvalersi di sconti in strutture turistiche, ristoranti e alberghi convenzionati con Navigazione Lago d’Iseo. La novità dell’estate per quanto riguarda la flotta è la motonave Predore, l’ibrida diesel-elettrica che viaggia sul lago dallo scorso mese di marzo.