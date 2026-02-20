Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Infortunio a Toscolano, operaio si schiaccia la mano sotto un torchio

L’incidente lavorativo è avvenuto alla Cartiera: l’uomo avrebbe riportato significative fratture all’articolazione ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale
L'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
L'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito a una mano in una linea produttiva della Cartiera di Toscolano. Secondo le prime informazioni pare che l'uomo stesse lavorando sulla linea produttiva quando per cause è in corso di accertamento da parte dei tecnici di Ats, supportati dai carabinieri della Compagnia di Salò, l’uomo avrebbe lasciato la mano sotto la parte pressante di un torchio. Per lui è stata riscontrato il grave schiacciamento dell’arto con diffuse fratture.

Sul posto per prestare soccorso un’ambulanza, un’automedica e l’intervento dell’elisoccorso che ha portato l’uomo in ospedale. Da quanto è trapelato avrebbe riportato significative fratture all’articolazione dell’intera mano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
infortunio sul lavoroToscolano Maderno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario