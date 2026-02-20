Infortunio a Toscolano, operaio si schiaccia la mano sotto un torchio

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito a una mano in una linea produttiva della Cartiera di Toscolano. Secondo le prime informazioni pare che l'uomo stesse lavorando sulla linea produttiva quando per cause è in corso di accertamento da parte dei tecnici di Ats, supportati dai carabinieri della Compagnia di Salò, l’uomo avrebbe lasciato la mano sotto la parte pressante di un torchio. Per lui è stata riscontrato il grave schiacciamento dell’arto con diffuse fratture.

Sul posto per prestare soccorso un’ambulanza, un’automedica e l’intervento dell’elisoccorso che ha portato l’uomo in ospedale. Da quanto è trapelato avrebbe riportato significative fratture all’articolazione dell’intera mano.