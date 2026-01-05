Giornale di Brescia
Toscolano, va in pensione il comandante della Polizia locale Faoro

Aveva iniziato la sua attività nella Locale di Salò, dove da agente semplice era diventato ufficiale. La guida del Comando è stata ora assunta da Antonio Dalò
Werner Faoro ha appeso la divisa al chiodo. Il comandante della Polizia locale di Toscolano Maderno è andato in pensione: un traguardo meritato, dopo 45 anni di lavoro, 4 da artigiano, 15 nell’Arma dei Carabinieri e 26 con la divisa da vigile. Faoro aveva iniziato la sua attività nella Locale di Salò, dove da agente semplice era diventato ufficiale. Nel 2019 il trasferimento a Toscolano Maderno, dove ha assunto la guida del Comando «Commissario Gino Zabardini». «Ho profuso il massimo impegno - commenta Faoro - per cercare di svolgere al meglio il mio dovere. Naturalmente ci saranno persone che hanno un buon ricordo e altre meno: fa parte del gioco. A tutti i cittadini di Toscolano Maderno, così come ai due sindaci con cui ho lavorato, prima Delia Castellini e poi Chiara Chimini, vanno un ringraziamento e un caloroso saluto». La guida del Comando è stata ora assunta da Antonio Dalò. A lui l’Amministrazione comunale porge «un caloroso benvenuto ed esprime i più sinceri auguri di buon lavoro, certa di una collaborazione attenta e costruttiva nell’interesse della sicurezza e del benessere della comunità». A Faoro l’Amministrazione esprime un «riconoscente ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in questi anni di servizio».

