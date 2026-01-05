Toscolano, va in pensione il comandante della Polizia locale Faoro

Werner Faoro ha appeso la divisa al chiodo. Il comandante della Polizia locale di Toscolano Maderno è andato in pensione: un traguardo meritato, dopo 45 anni di lavoro, 4 da artigiano, 15 nell’Arma dei Carabinieri e 26 con la divisa da vigile. Faoro aveva iniziato la sua attività nella Locale di Salò, dove da agente semplice era diventato ufficiale. Nel 2019 il trasferimento a Toscolano Maderno, dove ha assunto la guida del Comando «Commissario Gino Zabardini». «Ho profuso il massimo impegno - commenta Faoro - per cercare di svolgere al meglio il mio dovere. Naturalmente ci saranno persone che hanno un buon ricordo e altre meno: fa parte del gioco. A tutti i cittadini di Toscolano Maderno, così come ai due sindaci con cui ho lavorato, prima Delia Castellini e poi Chiara Chimini, vanno un ringraziamento e un caloroso saluto». La guida del Comando è stata ora assunta da Antonio Dalò. A lui l’Amministrazione comunale porge «un caloroso benvenuto ed esprime i più sinceri auguri di buon lavoro, certa di una collaborazione attenta e costruttiva nell’interesse della sicurezza e del benessere della comunità». A Faoro l’Amministrazione esprime un «riconoscente ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in questi anni di servizio».