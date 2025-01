Toscolano Maderno, operaio soccorso in cantiere

Non ce l’ha fatta l’operaio di Nuvolera che questa mattina a Toscolano Maderno ha accusato un malore. Nonostante il pronto intervento del collega e degli uomini del 118, il 54enne è morto poco dopo essere stato soccorso. La tragica sequenza è avvenuta a Toscolano Maderno in un cantiere di via Oleificio. Due operai stavano posando delle piastrelle all'aperto quando uno dei due ha accusato un malore e si è accasciato. Proprio il collega ha attivato la prima assistenza, in attesa dell’ambulanza. Inizialmente sembrava che il peggio fosse scongiurato, ma poi improvvisamente le condizioni dell’uomo sono precipitate e non c’è stato nulla da fare.

Sul posto un’auto medica e due ambulanze con le unità di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri di Toscolano. L'episodio per la sua dinamica non è stato considerato un infortunio sul lavoro, ma un malore.