Tornano i «Treni della neve»: biglietti anche per Aprica

Per la stagione invernale 2024/25 tornano i «Treni della neve» di Trenord, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca.

Come funzionano

I pacchetti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass. I biglietti sono acquistabili online e devono essere utilizzati nella giornata scelta in fase di acquisto, a partire da sabato 7 dicembre.

Aprica

Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 63 euro e quello bigiornaliero a 93 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 111 euro per un giorno e 171 euro per due giorni.

Il treno speciale verso i mercatini di Natale

Sabato 14 dicembre Milano sarà direttamente collegata a Bolzano grazie a una corsa speciale andata e ritorno, che porterà i viaggiatori a immergersi nella magica atmosfera dei mercatini di Natale. Il treno partirà da Milano Porta Garibaldi e raggiungerà Bolzano, con fermate a Milano Lambrate, Treviglio e Brescia. Il biglietto di andata e ritorno, non rimborsabile, è acquistabile solo online al costo di 51,50 euro per gli adulti e 25,75 euro per i ragazzi dai 4 ai 13 anni.

Tutti i dettagli sugli itinerari dei «Treni della neve» e sulla corsa speciale verso i mercatini di Natale di Bolzano sono disponibili sul sito Trenord, nella sezione dedicata alle «Gite in treno».