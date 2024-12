Tonale, Borno, Aprica: grande successo per il primo weekend sugli sci

Neve in pista davvero poca, ma entusiasmo alle stelle. Il primo fine settimana sugli sci è stato un successo, nei numeri e nel divertimento degli sciatori, nonostante finora ci sia stata solamente una nevicata alcuni giorni fa, in realtà di pochi centimetri.

Il lavoro grosso lo hanno fatto, grazie al freddo intenso di notte, i cannoni sparaneve e i gattisti, che hanno messo in atto un mezzo miracolo per preparare le piste in vista dell’inaugurazione ufficiale di sabato mattina.

I numeri

Il Tonale, Borno e l’Aprica hanno aperto la stagione con una parte dei loro comprensori attivata e gli appassionati hanno gradito parecchio. Al punto che si parla già di un piccolo record: al Tonale sabato ci sono stati 1.800 accessi, mentre ieri ben 2.500. E anche a Borno non è da meno: erano almeno una quindicina d’anni che il comprensorio non apriva in anticipo sull’Immacolata.

Il tempo, purtroppo, non sta aiutando: a differenza dello scorso anno, quando già a novembre c’erano state almeno un paio (se non tre) nevicate, quest’anno i fiocchi si stanno facendo attendere. E le previsioni, per ora, non stanno mostrando la tendenza sperata.

Le previsioni

In settimana è prevista una lieve perturbazione, che dovrebbe far scendere qualche centimetro al Tonale e forse qualcosa anche nella notte dell’Immacolata. Ma nel frattempo, in tutte le stazioni sciistiche, si continua a produrre neve dai cannoni e a lavorarla.

Perché il primo banco di prova della stagione, quello dell’otto dicembre, non deve tradire le attese (benché, quest’anno, non ci sarà il ponte).

Le feste

Nei tre comprensori camuni aperti, il prossimo weekend sarà quello delle feste di avvio stagione. A Ponte di Legno sabato nel tardo pomeriggio, dopo lo sci, è atteso il «Winter party» quando, dalle 17.30, la piazza XXVII Settembre si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie all’esibizione della Zarro Night, con ospite speciale il dj Massimo Alberti, che selezionerà musica anni Ottanta e Novanta.

A Borno domenica 8 è in programma il primo après ski della stagione al Barissimo, mentre in Aprica sono previsti musica e intrattenimento con il djset del violino di Andrea Casta insieme al dj Ivanix, per un «season opening 2024-25» che prevede anche i mercatini dalle 10 alle 19.

Le piste operative

Al Tonale, per ora, sono operative otto piste: Valena, Valbiolo, Tonale Occidentale, Vittoria, Presanella, Tre Larici, Tonalina e Tubbo, ma si sta lavorando per ampliare l’offerta e c’è molta attesa per l’apertura del ghiacciaio, solitamente il primo a partire, ma da qualche anno, purtroppo, in difficoltà per la mancanza di neve e di un consistente strato di ghiaccio. A Borno, invece, si scia sulla Pian d’Aprile, sulla Ogne e al campo scuola, mentre all’Aprica sulle piste del Palabione.

Prossime aperture

Mancano ancora Montecampione e Val Palot: nel primo comprensorio l’orizzonte è il fine settimana che precede il Natale, mentre nel carosello di Pisogne si vorrebbe partire sabato almeno con il Kinder camp per i corsi di sci dei bambini, grazie al progetto «Anche io posso imparare a sciare».