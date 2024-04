Torna StraWoman: a Brescia la corsa rosa sarà domenica 5 maggio

Il centro di Brescia è pronto a essere di nuovo attraversato da un’onda rosa. Domenica 5 maggio torna StraWoman, la corsa non competitiva dedicata alle donne.

Giunto alla sua 14esima edizione con il patrocinio del Comune, quest’anno il raduno attraverserà 13 tappe in giro per l’Italia, partendo dalla nostra città.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Vittoria, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. Non mancheranno il riscaldamento dei personal trainer del centro sportivo Millennium Sport & Fitness e la musica di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’intero tour.

Alle 10.30 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie del centro di Brescia. La marcia è a ritmo libero, ciascun partecipante potrà scegliere la propria andatura. Il percorso di 5 chilometri permetterà di scoprire (o riscoprire) i luoghi simbolo della città, come Piazza della Loggia e Piazza Paolo VI, passando tra la più vasta area archeologica Romana del Nord Italia e le testimonianze monumentali dei longobardi, oggi Patrimonio Unesco.

Come iscriversi

La quota di iscrizione è di 13 euro e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica.

Ci si può iscrivere online tramite il sito oppure presso i seguenti punti ufficiali convenzionati:

Millennium Sport&Fitness – Via Vittime Civili di Guerra 10, Brescia

Forrest Gump – Le Piazzette, Via Orzinuovi 50/D, Brescia

Romeo Sport – Corso Martiri della Libertà 10, Brescia

Decathlon Roncadelle – Via E. Mattei 3335, Roncadelle (BS)

La consegna del pacco gara sarà effettuata nelle seguenti giornate:

lunedì 29 aprile dalle 11 alle 19 allo stand StraWoman allestito presso il centro sportivo Millennium Sport & Fitness, via Vittime Civili di Guerra 10, Brescia;

domenica 5 maggio dalle 8.30 alle 10 presso il Village StraWoman Millennium allestito in Piazza Vittoria, Brescia.

Chi sostiene la corsa

Per l’edizione 2024 StraWoman corre insieme a WeWorld per fermare la violenza sulle donne. Aggiungendo 1 euro all’iscrizione si potrà infatti garantire supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Con l’obiettivo di aiutarle a riprendere in mano la loro vita, WeWorld mira alla costruzione di un mondo libero dalla violenza contro le donne.