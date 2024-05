Torna «Run, Yoga & Pilates» al Castello di Brescia

Fare movimento nelle prime ore della giornata accompagnati dalla fresca brezza mattutina, con alle spalle il suggestivo e storico sfondo del Castello di Brescia. È l’idea di «Run, Yoga & Pilates», il progetto di «CorriXBrescia», in collaborazione con «WeLoveCastello» e «Millenium Sport & Fitness», nato per dare la possibilità ai cittadini di allenarsi nonostante gli impegni lavorativi e il clima caldo del periodo estivo.

La presentazione di «Run, Yoga & Pilates» in Castello © www.giornaledibrescia.it

Il programma

La terza edizione del programma, che l’anno scorso ha raccolto circa 200 iscrizioni, partirà il 5 giugno e proseguirà tutti i mercoledì fino al 7 agosto compreso, per un totale di 10 lezioni. Il ritrovo fisso sarà intorno alle 6.15 nel piazzale Locomotiva, dove si verrà smistati in gruppi in base alle proprie abilità. Alle 6.30 inizierà il riscaldamento propedeutico alle successive attività di corsa o camminata, che si svolgeranno anche nelle zone limitrofe al Castello poco conosciute ai cittadini, fino alle 7.15. Dopodiché, nel corso dei mercoledì si alterneranno le lezioni di yoga e pilates, che quest’anno dureranno fino alle 8.15, tenute dagli insegnanti di «Millenium Sport & Fitness» nella fossa dei Martiri.

Durante le iscrizioni, aperte su www.corrixbrescia.org e valide anche per una sola attività, verrà richiesto di inserire la copia di un certificato medico non agonistico.

Il costo per l’intero periodo del programma è di 10 euro e tutto il ricavato verrà devoluto al progetto «Sport-Therapy», rivolto ai piccoli degenti del Reparto di oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

Si consiglia di portare con sé un tappetino, che potrà essere appoggiato assieme ai propri avere negli armadietti del Castello durante la corsa. A meno di forte maltempo, con conseguente avviso di annullamento delle attività sui profili social di CorrixBrescia, sarà possibile svolgere gli allenamenti nello spazio difronte al museo del Risorgimento, che sarà agibile anche in caso di brevi piogge.