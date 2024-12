Torna «Moniga on Ice», cuore delle feste in paese

Moniga del Garda si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: «Moniga on Ice». La pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita in piazza San Martino dal 7 dicembre al 6 gennaio, rappresenta un appuntamento imperdibile per chi cerca momenti di svago e aggregazione in un’atmosfera magica. Organizzata dal Comune di Moniga con il supporto della Pro loco, la manifestazione è diventata nel tempo una tradizione consolidata che attira non solo i residenti ma anche visitatori dai paesi vicini.

L’iniziativa, infatti, è ormai un punto di riferimento per tutto il territorio, con famiglie, giovani e appassionati di pattinaggio che arrivano da località vicine per trascorrere piacevoli momenti sulla pista ghiacciata. Il calendario di apertura è pensato per offrire la massima flessibilità.

Orari e giorni di apertura

Dal 7 al 22 dicembre, la pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà accessibile anche la mattina, dalle 10 alle 12.30.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il divertimento sarà assicurato tutti i giorni con gli stessi orari, fatta eccezione per la mattina del 25 dicembre e del 1° gennaio, quando resterà chiusa.

La pista, posta al centro della suggestiva piazza San Martino, diventa il cuore pulsante delle festività a Moniga, offrendo non solo un’opportunità di svago ma anche un’occasione di incontro.

Durante gli orari di apertura, la piazza si animerà ulteriormente grazie alle casette allestite dagli Alpini, dall’Unione sportiva e dalla Protezione civile del paese. Qui, tra bevande calde, specialità invernali e il calore dell’accoglienza, sarà possibile ristorarsi e godere di un’atmosfera conviviale. Questo elemento aggiunge un tocco di comunità e autenticità, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Mercatino dell’artigianato

In programma anche due imperdibili appuntamenti dedicati a creatività e tradizioni: sabato 14 e sabato 21 dicembre, piazza San Martino si trasformerà in un affascinante mercatino natalizio, dove bancarelle colorate e ricche di proposte originali offriranno un’esperienza unica per immergersi nell’atmosfera delle feste. Gli espositori saranno presenti dalle 10 alle 18, portando in piazza il meglio delle loro creazioni.

Piazza San Martino ospiterà il mercatino natalizio

I mercatini, che si collocano nel cuore di dicembre, celebrano la bellezza dell’artigianato e del lavoro manuale. Tra i banchi sarà possibile scoprire una varietà di oggetti pensati per il Natale, dalle decorazioni in legno alle suggestive natività racchiuse in lanterne, passando per bigiotteria a tema e creazioni in resina che catturano l’essenza delle festività. Non mancheranno composizioni natalizie realizzate con cura e attenzione ai dettagli, libri ispirati alla magia del Natale e tante altre proposte uniche, ideali per regalare o per arricchire la propria casa con un tocco di calore e originalità.