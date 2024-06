Torna la «Festa del rugby»: due weekend di divertimento a Borgo Poncarale

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la «Festa del rugby» di Borgo Poncarale. L'appuntamento è per i weekend del 28 e 29 giugno e del 5 e 6 luglio, nella sede della club house a Poncarale, in via Agostino Gallo 32.

Il programma

Il primo weekend si aprirà il 28 giugno con il live della Wow Band e proseguirà il 29 con i Mascalzoni. Il 5 luglio saranno sul palco i Settesotto, seguiti il 6 luglio dai Blow.

Nei post serata, invece, si alterneranno in consolle Omar Emme il 28 giugno, Dj Jova e Andrea Bonzio (noti per il format «Due per una poltrona» su Radio Bruno, che è anche media partner) il 29 giugno e sabato 6 luglio e Dj Franz il 5 luglio.

Ingresso a 5 euro, consumazione inclusa. Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di Rugby Borgo.