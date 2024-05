Torna la Festa dei Miracoli tra fede, cultura e opere d’arte

Arte, musica, fede e cultura si uniscono per la Festa dei Miracoli in programma per questo weekend, dal 24 al 26 maggio, con un programma ricco di iniziative tra visite guidate alle chiese del quartiere, concerti e la presenza di trenta «madonnari» che coloreranno con gessetti a secco l’asfalto di corso Martiri della Libertà.

Si comincerà venerdì sera dalla chiesa di San Francesco, dove sarà recitato il rosario, si andrà in processione al primo santuario civico di Brescia, costruito alla fine del 1500 dal Comune per ringraziare la Madonna per la fine della peste.

La mattina di sabato si terranno visite guidate al Santuario, alla collegiata dei Santi Nazaro e Celso, San Carlo, Sant’Agata e San Zeno all’arco grazie ai volontari che nel 2023 avevano tenuto aperte le chiese anche in orari in cui erano solitamente chiuse. Dalle 15 alle 18 invece le visite guidate saranno a cura di ScopriBrescia e vanno prenotate.

Intensa la «Notte dei Miracoli» alle 20.45 in San Nazaro la conferenza sul restauro del dipinto del Moretto «Incoronazione della Vergine con i santi Michele, Giuseppe, Francesco e Nicola» con Davide Dotti e Antonio Zaccaria e il concerto per tromba, percussioni e organo; quindi alle 21.45 nella chiesa dei Miracoli concerto solenne diretto da Bach Concert Brescia e inizio del lavoro dei madonnari, per l’unica manifestazione in Italia che prosegue con la tradizionale colorazione a secco dei disegni a tema sacro sull’asfalto.

Messa alle 10 domenica con tanto di processione della statua della Madonna da corso Matteotti a corso Martiri, mentre alle 16 si terrà il concerto «Messa Solenne di Santa Cecilia» in Sant’Agata con il coro e l’ensamble d’archi Città di Brescia, per commemorare il cinquantesimo anniversario della Strage di Piazza Loggia. Quindi alle 19 le premiazioni dei madonnari davanti al Santuario.

«È la quinta edizione della Festa dei Miracoli – ha spiegato il parroco, monsignor Gianbattista Francesconi accanto all’assessore Valter Muchetti e ad alcuni organizzatori –. È nata dopo i lavori di restauro del santuario. Con orgoglio posso dire che anche quest’anno è stato rinnovato il Patrocinio della Santa Sede».