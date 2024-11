Torna «100 leve»: come candidarsi al tirocinio formativo del Comune di Brescia

Sono aperte fino al 28 novembre le domande di partecipazione a «100 leve – Dote comune 2024», il progetto di tirocinio formativo, finanziato dal Comune di Brescia, pensato per avvicinare persone disoccupate o inoccupate al mondo del lavoro tramite un’esperienza all’interno di alcuni uffici del Comune di Brescia. Lo scopo è promuovere la partecipazione di soggetti disoccupati alla vita della comunità e contribuire al suo miglioramento, implementando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

I posti disponibili

Per questa edizione sono disponibili 9 posti per tirocini extracurriculari rivolti a persone disoccupate o inoccupate. I tirocini dureranno 12 mesi, per un impegno di 20 ore settimanali (per 8 persone) e di 25 ore per 1 persona. Ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità mensile di 400 euro per chi ha un impegno di 20 ore, e di 500 euro per chi ne svolgerà 25. Saranno impegnati in ambiti come l’educazione, la promozione culturale e il supporto amministrativo nella gestione del sistema locale dei servizi erogati alla cittadinanza.

L’Anci, a seguito della partecipazione a un percorso di formazione specializzato ed erogato gratuitamente, rilascerà una certificazione specifica, utile nella ricerca di un impiego.

Come accedere al bando

Per accedere al bando è necessario essere maggiorenni, disoccupati o inoccupati e residenti in Lombardia. Le persone interessate possono reperire le informazioni sul bando e compilare la domanda telematica accedendo al sito del Comune di Brescia nella sezione dedicata ai giovani.

Un’apposita commissione valuterà i candidati dal 2 al 5 dicembre, e poi saranno pubblicate le graduatorie sul sito del Comune.

Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Giovanili del Comune di Brescia: tel. 030-2978919/8964, politichegiovanili@comune.brescia.it.