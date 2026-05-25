Torino, violenze prima del derby: grave un tifoso juventino

Una serata di calcio trasformata in guerriglia urbana . Restano gravi le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito negli scontri scoppiati ieri sera a Torino prima del derby della Mole . L’uomo, 36 anni, nato a Torino e residente a Milano, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le sue condizioni sono stabili , ma il trauma cranico riportato è stato giudicato severo. Oggi il paziente verrà sottoposto a una Tac di controllo. Il ferimento sarebbe stato provocato da un oggetto contundente , probabilmente una bottiglia di vetro. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il tifoso si chiama Marco Leonardo Basoccu ed è un commercialista.

Gli scontri prima del derby

Gli scontri tra tifoserie rivali sono avvenuti nelle ore precedenti alla partita e hanno coinvolto anche le forze dell’ordine: quattro agenti sono rimasti feriti durante gli interventi per contenere la violenza. La tensione è stata tale da ritardare di circa un’ora l’inizio della partita, con gli ultrà della Juventus che chiedevano di non giocare dopo il grave ferimento del tifoso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha parlato di una serata degenerata «a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni». Il primo cittadino ha espresso solidarietà agli agenti feriti e vicinanza al tifoso ricoverato alle Molinette.

Le indagini sono ora affidate alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica degli scontri e individuare i responsabili delle violenze.