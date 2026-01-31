A Torino guerriglia per Askatasuna, tra i feriti un poliziotto aggredito

Hanno aspettato il buio per staccarsi dal corteo nazionale di Askatasuna a Torino e per cercare di sfondare i cordoni delle forze dell'ordine. Sono gruppi di autonomi e di anarchici, che hanno lanciato bottiglie, razzi da tubi di metallo artigianali, pietre, fumogeni.

Undici agenti feriti e una decina di persone arrestate. È il primo dato parziale sulla guerriglia urbana che oggi si è scatenata a Torino. Secondo quanto riferisce il Coisp, «un poliziotto ha subito un vero e proprio tentativo di linciaggio: è stato accerchiato, colpito a bastonate e a martellate, buttato a terra e stavano tentando di finirlo in mezzo alla strada».

Gli scontri

La polizia ha risposto con lacrimogeni e cariche di alleggerimento, con un faccia a faccia che ha superato l'ora e mezza. Fiamme sono salite da cassonetti, masserizie ai lati delle strade e anche da un blindato della polizia, spento dagli agenti stessi. In mezzo alle strade è stato lanciato tutto ciò che era a portata di mano, dalle sedie dei locali chiusi a pali stradali divelti. La politica ha reagito immediatamente.

Il corteo e gli scontri a Torino - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Purtroppo non sono capaci di sorprenderci, ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: rimangono fedeli al loro orgoglio di violenza e sopraffazione. Saranno pure 15 o 20mila, tuttavia non è rilevante il numero, ma la stantia e vergognosa pratica fascista dello scontro fisico, del dileggio alle regole della civile convivenza, del rifiuto alla legalità». Duro il commento del presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri: «Askatasuna e il resto della feccia dei centri sociali abbiamo esponenti delle forze dell'ordine feriti a Torino. Questi criminali vanno messi all'angolo. Sono i fautori dell'illegalità protetta e promossa dalle sinistre di ogni tipo».

Solidarietà totale e piena vicinanza agli uomini e alle donne in divisa che in questo momento stanno lavorando per mantenere l'ordine dai deputati della Lega Elena Maccanti, segretaria provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, questore della Camera. «Askatasuna in lingua basca vorrà pure dire libertà, ma a Torino invece, e oggi ne abbiamo visto l'ennesima conferma, vuol dire solo delinquenza, illegalità e violenza» le parole del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Concorde il sindaco, Stefano Lo Russo: «Si tratta di comportamenti criminali, che hanno messo a rischio la sicurezza delle persone e provocato gravissimi danni alla città».

I numeri

All'inizio del corteo, 15.000 in strada secondo le forze dell'ordine, 50.000 per gli organizzatori, si sono uniti sindacati di base, associazioni, militanti di centri sociali non solo dall'Italia, il movimento No Tav, il fumettista Zerocalcare, e anche qualche politico, tra cui il deputato Avs Marco Grimaldi. «È un corteo enorme - ha affermato - a dimostrazione che Torino, in questo braccio di ferro, sa da che parte stare: contro la repressione, contro un governo che vuole prendersi la città militarmente e contro chi pensa di poter cancellare dalle mappe culturali, solidali e sociali i centri sociali».

«Quanto accaduto oggi con l'ennesimo, pesantissimo, assalto alla polizia da parte dei violenti di Askatasuna è intollerabile e deve essere chiamato col suo nome: terrorismo rosso» il commento di Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega. «L'epilogo violento della marcia odierna targata Askatasuna era previsto e già scritto. I principali responsabili sono i protettori politici, esponenti di partito scesi in piazza con chi tira le bombe carta alle forze di polizia legittimandoli» quello di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.