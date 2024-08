Alle Torbiere sono stati tagliati sei platani per colpa del cancro colorato

È un intervento obbligatorio ed è stato effettuato in due giorni: la lotta al cancro colorato del platano ha colpito sei alberi della Riserva delle Torbiere. I lavori di abbattimento si sono svolti il 27 e il 28 agosto previa presentazione pubblica.

«Il cancro colorato è un’infezione molto grave e contagiosa che colpisce solo i platani. La malattia penetra nelle piante attraverso le ferite, anche piccolissime, presenti sul tronco o sulle radici e si diffonde rapidamente provocando l’occlusione dei vasi legnosi e portando la pianta a morte – spiega il direttore Nicola Della Torre –. Si sparge velocemente da una pianta all’altra, anche attraverso il contatto delle radici e per questo motivo un decreto ministeriale del 2012, recepito a livello regionale, impone come trattamento fitosanitario obbligatorio l’abbattimento degli alberi nei quali sia stata accertata la malattia». La legge impone anche la rimozione delle piante adiacenti in modo da evitare, appunto, il contagio.

«In Italia – ha affermato il presidente Flavio Bonardi – la lotta al cancro colorato del platano è resa obbligatoria da uno specifico decreto ministeriale di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato causato da Ceratocystis fimbriata. Pertanto il taglio e la conseguente rimozione sono stati effettuati nelle giornate de 27 e del 28 agosto, in sicurezza, con la supervisione dei tecnici di Ersaf Lombardia».