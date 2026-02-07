Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Abbandona per strada una tonnellata di rifiuti speciali, denunciato

Li ha scaricati di notte in via Codignole a Brescia, ora dovrà smaltirli a sue spese
L'indagine portata a termine dalla Locale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'indagine portata a termine dalla Locale di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg
La Polizia locale di Brescia ha denunciato un uomo per aver abbandonato di notte a bordo strada quasi una tonnellata di rifiuti, in particolare guaine bituminose. Sul posto, in via Codignole, a seguito di una segnalazione gli agenti avevano trovato nel novembre scorso un deposito di 960 chili di rifiuti speciali che erano stati sequestrati e poi sottoposti alle analisi dell'Arpa.

Le indagini, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di risalire al veicolo utilizzato per il trasporto e lo scarico dei rifiuti e dopo ulteriori accertamenti è stato identificato il responsabile dell'abbandono.

Per l'uomo scatteranno anche una multa che può arrivare fino a 18mila euro e l'obbligo di smaltire a proprie spese i rifiuti in impianti autorizzati. «Non ci sarà alcuna tolleranza per gesti di inciviltà come questo – ha commentato l'assessore alla Sicurezza Valter Muchetti –. Chi non rispetta le regole e danneggia l'ambiente deve sapere che sarà individuato e chiamato a risponderne».

