Al Passo del Tonale si inizia a sciare il 30 novembre

Dopo Borno e Aprica, comincia anche la stagione sciistica 2024-2025 del comprensorio Pontedilegno-Tonale che prenderà il via sabato 30 novembre con l’apertura di alcune delle principali piste del Passo Tonale, tra cui Valena, Valbiolo e Tonalina, oltre al tapis roulant Tubbo per i più piccoli.

Leggi anche È già tempo di rimettere gli sci: Borno e Aprica aprono sabato

Gli appassionati potranno accedere al Passo Tonale anche dalla cabinovia che parte da Ponte di Legno. Gradualmente saranno aperte le altre aree del comprensorio, comprese quelle del Ghiacciaio Presena, di Ponte di Legno e di Temù, per un totale di 100 chilometri di piste e 30 impianti di risalita.

Skipass flessibile

Anche quest’anno è confermato lo Smart Skipass, sistema che premia la prenotazione anticipata con sconti progressivi fino al 25% sul prezzo di listino. La promozione, già collaudata negli anni precedenti, si estende ora agli abbonamenti da 3 a 14 giorni consecutivi, oltre alle opzioni giornaliere e a ore. È inoltre possibile acquistare skipass regalo con validità flessibile fino all’1 maggio 2025, utilizzabili in qualsiasi giorno.

Gli sciatori possono usufruire anche di sconti aggiuntivi, come il 20% sugli skipass per chi soggiorna in strutture convenzionate e promozioni dedicate, come l’offerta per il ponte dell’Immacolata, con riduzioni fino al 35% per soggiorni di 3-4 notti.

Attività, eventi e appuntamenti

Per chi non pratica lo sci, il comprensorio propone diverse attività sulla neve, tra cui sci alpinismo, sci di fondo, fat bike, freeride, ciaspolate e motoslitte.

La stagione sarà inaugurata ufficialmente il 7 dicembre con il Winter Opening Party, evento musicale che si terrà in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, trasformata per l’occasione in una discoteca all’aperto.

Tra gli appuntamenti tradizionali ci saranno le fiaccolate dei maestri di sci previste a fine dicembre e a inizio gennaio.

Per ulteriori informazioni su skipass, attività e offerte, è possibile visitare il sito ufficiale del comprensorio.