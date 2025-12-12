Tira cinghiate ai passanti e distrugge il parabrezza di un bus: fermato

Con la cintura dei pantaloni ha colpito le persone per strada senza alcun motivo e ha mandato in frantumi il parabrezza di un autobus: denunciato un ragazzo egiziano di 21 anni per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. È successo nei giorni scorsi tra via Nullo e via Milano a Brescia.

A lanciare l'allarme è stata proprio una delle persone che, mentre stava passeggiando per le vie delle città, è stata colpita dal 21enne, già noto alle forze dell'ordine e già destinatario della misura dell'avviso orale del questore. Quando i poliziotti della Volante sono giunti sul posto, hanno raccolto la denuncia dell'uomo che aveva chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti hanno trovato il 21enne, che oltre a creare il panico tra i passanti, con la stessa cinghia aveva frantumato il parabrezza di un autobus di linea in via Milano.

Il giovane è stato fermato e denunciato all'interno della Corte. In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha emesso nei confronti del 21enne un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dall’Italia.