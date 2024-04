Tintoretto, il «no» di Roma accende la polemica, ma resta ancora uno spiraglio

Centrodestra: «Oltre 17 milioni già persi, Giunta incapace». La Loggia: «La trattativa è in corso»

La demolizione della torre Tintoretto © www.giornaledibrescia.it

Caso Tintoretto, atto quarto. Nel giorno in cui Roma ufficializza in una nota il suo «no» (almeno per come è stato descritto in prima battuta) al progetto alternativo presentato dalla Loggia, a farsi largo è la polemica politica. Al centro, lo ricordiamo, ci sono 42,4 milioni di euro del fondo Pinqua confluito nel Pnrr da impiegare per l’offerta residenziale. Fondi che, inizialmente, erano stati legati all’operazione San Polo e che poi, naufragato l’accordo con Redo Sgr, il Comune ha scelto di «