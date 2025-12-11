Giornale di Brescia
Per il Time la «Persona dell’anno 2025» è l’Intelligenza artificiale

Gli architetti dell’AI generativa sono rappresentati come gli operai che costruivano i grattacieli: deluso Donald Trump, che aspettava la terza copertina
Le copertine del Time dedicate all'AI come Persona dell'anno 2025
La rivista statunitense Time ha designato l’Intelligenza Artificiale come «Persona dell’anno 2025». La cover story del magazine illustra come la IA «sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite». Due le copertine: nella prima Time ha ritratto, appollaiati su una trave d’acciaio come gli operai della celebre foto del 1932 Lunch atop a Skyscraper, Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. Nella seconda gli stessi amministratori e amministratrici delegate sono inseriti in una struttura a forma di A e I, ricoperta da una scaffalatura.

La «Persona dell’anno»

Dal 1927 Time nomina ogni dicembre la «Persona dell’Anno». Nel 2023 Taylor Swift fu la prima scelta per il suo successo nelle arti. Deluso Donald Trump, che si aspettava la terza copertina. L’intelligenza artificiale era favorita alla vigilia.

È la terza volta che la rivista sceglie un gruppo di individui: nel 2018, sotto l’etichetta dei «Guardiani», ottennero il riconoscimento le giornaliste e i giornalisti a rischio di morte o persecuzione per il loro lavoro; l’anno precedente l’onore era andato alle «Silence breakers», le donne del movimento #MeToo che denunciarono le molestie dei potenti.

Time ha scelto tre volte anche oggetti o concetti per la copertina di fine anno: nel 1982 il personal computer, per l’impatto sulla società; nel 1988 la Terra, indicata come pianeta in pericolo; nel 2006 un «Tu» a caratteri cubitali per descrivere la rivoluzione degli utenti dei social.

Le altre figure distintive

Alla vigilia della nuova designazione la rivista aveva già diffuso altre copertine dedicate a figure distintive del 2025: Leonardo DiCaprio come leader dello spettacolo, il gruppo K-Pop Demon Hunters come rivelazione dell’anno, la campionessa di basket A’Ja Wilson come atleta dell’anno e Neal Mohan di YouTube come amministratore delegato dell’anno.

Argomenti
TimePersona dell'annoIntelligenza artificiale
