Infortunio a Tignale, martedì l’ultimo saluto ad Alberto Tedeschi

Franco Mondini

Si celebreranno domani i funerali dell’impresario morto in un cantiere edile travolto dalle travi e dai piani dell’edificio. È stato dichiarato fuori pericolo invece l’operaio

È stato un terribile risveglio ieri per Tignale. Il primo senza Alberto Tedeschi, il noto impresario edile morto sul lavoro, schiacciato dalla soletta di un edificio che stava ristrutturando in via del Porto ad Oldesio. Mentre tanti turisti, soprattutto tedeschi, si preparano per fare rientro a Monaco, Stoccarda, ma anche Berlino e Amburgo, i numerosi amici del 50enne titolare dell’azienda che stava trasformando il vecchio cascinale in una struttura turistica ricettiva non riescono a darsi pace