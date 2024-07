Tetto in fiamme a Pozzolengo, residenti in fuga

Incendio alle prime luci dell’ala in una villetta di via Martiri Pozzolenghesi. Le persone che abitano nella casa sono riuscite a mettersi in salvo. Quattro squadre dei Vigili del fuoco hanno domato il rogo

Villetta in fiamme a Pozzolengo - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Questa mattina alle prime luci dell’alba un incendio ha intaccato il tetto di una villetta di via Martiri Pozzolenghesi, a Pozzolengo. Fortunatamente le persone che risiedono nell’abitazione si sono rese conto del pericolo e sono riuscite ad allontanarsi per tempo e non si registrano né feriti, né intossicati. Sul posto sono confluite quattro squadre dei Vigili del fuoco con l’autoscala e la Polizia locale del paese.

Argomenti incendioPozzolengo