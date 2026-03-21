Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Testa di agnello in giardino, cade l’aggravante «mafiosa»

Pierpaolo Prati
Il giudice riqualifica l’ipotesi di reato del quale sarebbe stato vittima un medico della città finito nel mirino a novembre del 2022
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Per il giudice quella tentata non fu un’estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma una truffa. È questo il reato per il quale è stato condannato ieri Mario Lavopa, il sessantenne di Castenedolo accusato di concorso nel delitto con Marcello e Salvatore Sirchia per aver fornito ai due fratelli di origini siciliane le informazioni sulle abitudini e le risorse economiche del medico residente in città che era finito nel loro mirino e che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, proprio per mano loro, una mattina di novembre del 2022, si ritrovò due teste di agnello mozzate in giardino.

I patteggiamenti

In seguito alla riqualificazione del reato, con la previsione di una imputazione meno grave, il giudice dell’udienza preliminare Alessandra Sabatucci ha respinto l’accordo di patteggiamento raggiunto con il pubblico ministero dai difensori dei Sirchia, gli avvocati Gianluca Savoldi e Lorenzo Valtorta, e aggiornato l’udienza al prossimo 26 marzo per consentire loro di rivederlo.

Il giudice ha accordato invece il patteggiamento a Ismaele Samai e Salvatore Spadaro. I due erano finiti sotto inchiesta per la rapina messa a segno a Rezzato nel settembre del 2022 che aveva fruttato loro 4mila euro in contanti, un anello con brillanti da 15mila, tre telefoni, assegni per un importo di circa 100mila euro già compilati e le chiavi di una Mercedes Gle. Per i due (difesi dagli avvocati Alberto Calonghi e Sonia Forti) la parentesi processuale si è chiuso con due anni pena sospesa.

La condanna

Ad un anno ed otto mesi è stato invece condannato Giuseppe Strambini che con i Sirchia e Roberto Presti, secondo gli inquirenti, doveva rispondere della ricettazione di una Jeep Renegade. Il gup ha riqualificato il reato in furto, preso atto dell’assenza della querela e dichiarato nei suoi confronti e nei confronti di Presti (che era a processo con questa sola accusa) il non luogo a procedere. Il 70enne di Concesio, difeso dall’avvocato Stefania Amato, è stato assolto anche dall’accusa di porto abusivo di una pistola 9x21 e di un fucile a pompa, ma condannato per la loro detenzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
estorsionemetodo mafiosoprocesso
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario