Terrore a Modena, Mattarella e Meloni incontrano i feriti in ospedale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato oggi sia l’ospedale Maggiore di Bologna – dove si trovano i coniugi falciati e alla presenza del sindaco Matteo Lepore – sia il Baggiovaro di Modena, istituti dove sono ricoverate le persone ferite ieri dalla Citroen C3 guidata da Salim ElKoudri.

Leggi anche Terrore a Modena: auto sui pedoni, quattro feriti gravi «Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli – ha detto Mattarella all'equipe di medici dell'ospedale civile di Baggiovara –, di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini».