Terrore a Modena, Mattarella e Meloni incontrano i feriti in ospedale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato oggi sia l’ospedale Maggiore di Bologna – dove si trovano i coniugi falciati e alla presenza del sindaco Matteo Lepore – sia il Baggiovaro di Modena, istituti dove sono ricoverate le persone ferite ieri dalla Citroen C3 guidata da Salim ElKoudri.
«Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli – ha detto Mattarella all'equipe di medici dell'ospedale civile di Baggiovara –, di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini».
All'uscita dall’ospedale di Modena inoltre il Capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno incontrato anche due delle quattro persone che hanno bloccato l'aggressore.