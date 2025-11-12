Prova a rubare allo Sportland di Brescia: arrestato un 28enne

Ha tentato di rubare i soldi dalla cassa di un negozio sportivo, ma è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato: in manette è finito un ragazzo di 28 anni del Gambia, già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è successo nei giorni scorsi.

A lanciare l’allarme è stato un vigilante privato che ha notato evidenti segni di effrazione alla porta d’ingresso dello Sportland di via Sant’Eufemia a Brescia. Quando gli agenti della Volante sono intervenuti sul posto hanno subito controllato il negozio e nel magazzino hanno trovato un uomo che si nascondeva tra gli scaffali.

Il 28enne si è consegnato alla Polizia e addosso gli agenti gli hanno trovato due cacciaviti, usati per scassinare la porta. Il questore Paolo Sartori, anche in considerazione dei precedenti del 28enne, ha pertanto emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal Territorio nazionale, finalizzato alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza.