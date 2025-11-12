Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Prova a rubare allo Sportland di Brescia: arrestato un 28enne

Simone Bracchi
Per l’uomo, originario del Gambia, il questore Sartori ha emesso un ordine di allontanamento dal Territorio nazionale
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it
AA

Ha tentato di rubare i soldi dalla cassa di un negozio sportivo, ma è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato: in manette è finito un ragazzo di 28 anni del Gambia, già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è successo nei giorni scorsi.

A lanciare l’allarme è stato un vigilante privato che ha notato evidenti segni di effrazione alla porta d’ingresso dello Sportland di via Sant’Eufemia a Brescia. Quando gli agenti della Volante sono intervenuti sul posto hanno subito controllato il negozio e nel magazzino hanno trovato un uomo che si nascondeva tra gli scaffali.

Il 28enne si è consegnato alla Polizia e addosso gli agenti gli hanno trovato due cacciaviti, usati per scassinare la porta. Il questore Paolo Sartori, anche in considerazione dei precedenti del 28enne, ha pertanto emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal Territorio nazionale, finalizzato alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tentato furtoSportlandordine di allontanamentoarrestatoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario