Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Tentato furto a Montisola: scoperta sotto il letto e arrestata

Roberto Manieri
I carabinieri di Marone hanno arrestato la donna, un’italiana del 1973. A dare l’allarme era stata una vicina
La donna è stata arrestata dai carabinieri
La donna è stata arrestata dai carabinieri
AA

I carabinieri della stazione di Marone hanno arrestato in flagranza di reato una donna italiana del 1973, incensurata, per tentato furto in un’abitazione di Montisola.

La proprietaria di casa era al lavoro. Una vicina ha notato la donna entrare nell’abitazione e ha subito avvisato un parente. Questi, giunto sul posto, ha sorpreso la malvivente nascosta sotto il letto della camera padronale, dopo aver rovistato in una borsa.

I carabinieri di Marone sono intervenuti e hanno preso in custodia la donna, sottoposta a perquisizione personale, ma senza alcun ritrovamento. L’arrestata è stata portata negli uffici della Stazione in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tentato furtoarrestataMontisola
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario