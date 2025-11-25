Tentato furto a Montisola: scoperta sotto il letto e arrestata

I carabinieri della stazione di Marone hanno arrestato in flagranza di reato una donna italiana del 1973, incensurata, per tentato furto in un’abitazione di Montisola.

La proprietaria di casa era al lavoro. Una vicina ha notato la donna entrare nell’abitazione e ha subito avvisato un parente. Questi, giunto sul posto, ha sorpreso la malvivente nascosta sotto il letto della camera padronale, dopo aver rovistato in una borsa.

I carabinieri di Marone sono intervenuti e hanno preso in custodia la donna, sottoposta a perquisizione personale, ma senza alcun ritrovamento. L’arrestata è stata portata negli uffici della Stazione in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.