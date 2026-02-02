Tentato furto con spaccata al bar «Punto d'incontro» di Brescia

Tentato furto con spaccata al bar «Punto d'incontro» di corso Cavour di Brescia. I malviventi hanno usato una mazza e una leva metallica di azionamento delle tende parasole per avere la meglio sul serramento della porta di ingresso. Poi pare che delle persone in transito abbiano disturbato l'azione dei malviventi. Notevoli i danni agli ingressi del bar ma fortunatamente la batteria non è riuscita a penetrare nell'attività e a portar via la cassa del bar. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Brescia.