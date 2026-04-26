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Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani

Simone Bracchi
È accaduto nella notte in via Salgari: i ragazzi, tra i 17 e i 19 anni, sono già noti alle forze dell’ordine
Chiavi di un'auto
Chiavi di un'auto
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Tentata rapina nella notte tra il 24 e il 25 aprile in città: tre giovani, tra i 17 e i 19 anni, sono stati denunciati dai carabinieri del Radiomobile.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino in via Emilio Salgari, dove, secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero avvicinato un giovane tentando di strappargli il marsupio. Non riuscendo a portare a termine il colpo, si sarebbero impossessati delle chiavi dell’auto della vittima, per poi fuggire a piedi.

L’allarme è scattato con una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche nella zona. I tre sono stati rintracciati poco dopo in via Flero. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato le chiavi sottratte, poi restituite al proprietario. I giovani sono già noti alle forze dell’ordine.

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