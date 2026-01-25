Giornale di Brescia
Tentata rapina ed evasione: doppio arresto dei carabinieri

Due distinti interventi nel pomeriggio a Brescia e a Nuvolento: arrestato un uomo per tentata rapina impropria in un negozio di via Triumplina e un 31enne per evasione, sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari
Doppio intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di ieri tra Brescia e provincia: due persone sono state arrestate per tentata rapina impropria ed evasione, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio.

A Brescia

Il primo episodio si è verificato a Brescia, in via Triumplina, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti dopo una chiamata al 112 da parte di una dipendente di un esercizio commerciale. Sul posto i Carabinieri hanno individuato e bloccato un cittadino nigeriano di 35 anni, pregiudicato, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, che stava cercando di allontanarsi rapidamente dal negozio.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo si era impossessato poco prima di merce per un valore complessivo di circa 200 euro e, nel tentativo di fuggire, aveva spintonato una dipendente del punto vendita. La refurtiva è stata recuperata all’interno dello zaino in suo possesso e restituita al legittimo proprietario. Nello stesso zaino i militari hanno rinvenuto anche un paio di forbici della lunghezza complessiva di 22 centimetri: per questo motivo l’uomo è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le forbici sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato in flagranza per tentata rapina impropria e, al termine delle formalità di rito, trasferito in carcere. 

A Nuvolento

Nel corso dello stesso pomeriggio, un secondo intervento ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Nuvolento. I militari hanno arrestato un cittadino italiano di 31 anni per evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari a Gavardo, è stato rintracciato all’interno di un’officina nel territorio di Nuvolento, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Anche in questo caso l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente e sarà trasferito in carcere al termine delle formalità di rito.

  3. Ricarica la pagina se necessario