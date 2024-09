Istigazione alla corruzione, cavatore bresciano ai domiciliari

Un imprenditore bresciano, Arturo Bernardelli, a capo di un gruppo societario bresciano operante nel settore estrattivo, edilizio e dello smaltimento di rifiuti è stato arrestato dai carabinieri (nucleo Forestale di Brescia e nucleo Operativo e Radiomobile di Verolanuova) con l’accusa di tentata corruzione. Si trova ai domiciliari.

Avrebbe tentato di corrompere un tecnico affinché falsificasse il rilievo topografico di una cava di sabbia e ghiaia Ghedi e gestita da una delle società del gruppo (Edilquattro) «così da occultare le gravi difformità con cui è stato coltivato tale bacino estrattivo» spiegano gli inquirenti.

Il sito estrattivo occupa una superficie di oltre 200mila metri quadrati ed è stato sottoposto a sequestro. Nell’ambito dell’inchiesta del pm Marzia Aliatis risulta indagato a piede libero anche un politico locale che avrebbe facilitato i contatti tra l’imprenditore e il tecnico. Si tratta dell’ex sindaco di Castenedolo Giambattista Groli, che attraverso il suo legale, l’avvocato Piergiorgio Vittorini, fa sapere: «Siamo particolarmente sorpresi che la correttezza dei nostri comportamenti sia stata valutata come penalmente rilevante».

Risulta infine indagato anche Gabriele Baruzzi, un manager alle dipendenze dell’imprenditore arrestato, al quale viene contestato di aver offerto utilità non dovute alla consulente di un ente locale per indirizzare le attività amministrative di quest’ultimo in favore della società.