Tentano di guadare un torrente ma la corrente trascina via l’auto

Sembra che abbiano tentato di guadare il rio d’Avigo, di solito molto basso, ma senza tener conto del suo livello reale: secondo quanto è stato possibile ricostruire fino a qui, la loro auto è stata trascinata dalla corrente, impetuosa a causa delle piogge, ed è solo grazie alla prontezza di riflessi che hanno avuto nell’uscire dai finestrini e al pronto intervento dei soccorritori che le due persone a bordo possono dirsi illese.

È accaduto in via Cantarane, nell’entroterra di Manerba, e appunto lungo il corso del fiumiciattolo che sfocia nel golfo della Romantica. I due sono sono poi stati recuperati dall’equipe dell’elisoccorso di Brescia: un soccorritore, tecnico Cnas del soccorso alpino, si è calato con il verricello e li ha messi in sicurezza per il trasferimento all’ospedale Civile. In ogni caso risultano praticamente illesi.

La loro vettura, invece, è stata trascinata per alcune centinaia di metri dalla corrente. La Guardia costiera, mobilitata dal 112, si è posizionata alla foce del rio proprio per intercettare l’auto qualora fosse arrivata fino a lì.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi per i rilievi di rito.