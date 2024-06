Tentano di adescare delle minorenni: massima attenzione a Calvisano

Hanno tentato di adescare delle minorenni, attenzione molto alta a Calvisano e nei comuni limitrofi. Sono tante le segnalazioni, anche via social, arrivate al Comune da parte di molti genitori preoccupati.

Per questo il sindaco di Calvisano, Angelo Formentini, ha firmato un avviso affisso all’albo pretorio e che sta girando in gruppi whatsapp e chat scolastiche. Niente allarmismi, ma assoluta attenzione - spiega il sindaco - siamo stati allertati da alcuni genitori preoccupati per alcuni episodi che si sono sviluppati in un paese confinante alla nostra frazione. Quindi dato che questa sera e anche domani ci sono parecchie feste di fine anno scolastico ci è sembrato giusto segnalarlo alle forze dell’ordine». I fatti incriminati si sarebbero svolti ieri sera al confine tra Carpenedolo e la frazione di Mezzane di Calvisano.

Il fatto

Alcuni maggiorenni su un’auto di colore rosso avrebbero cercato di adescare delle ragazzine minorenni. «Ne ho parlato con il comandante della Polizia locale e con i carabinieri - conclude il primo cittadino - e in questi giorni sul territorio saranno intensificate le pattuglie delle forze dell’ordine».